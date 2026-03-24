Le groupe japonais SMFG se prépare à un éventuel rachat de Jefferies, selon le FT

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Le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T travaille sur des plans en vue d'un éventuel rachat de Jefferies JEF.N , a rapporté le Financial Times mardi, faisant grimper les actions de la banque d'investissement américaine de 9% dans les échanges de pré-marché.

SMFG, le deuxième groupe bancaire japonais, a constitué une petite équipe pour se préparer à une opération potentielle si une baisse du prix de l'action de Jefferies crée une opportunité, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec l'affaire.

Les actions de la banque d'investissement américaine, qui est en concurrence avec certains des plus grands noms de Wall Street, ont chuté de plus de 36 % cette année après des baisses importantes l'année dernière lorsqu'une unité liée à la branche de gestion d'actifs de Jefferies a été impliquée dans la faillite de l'équipementier automobile américain First Brands .

La banque a fait l'objet d'un examen minutieux en ce qui concerne ses normes de prêt et son goût du risque. Des investisseurs ont intenté un procès à la banque , alléguant qu'elle les avait trompés en investissant dans un fonds lié à First Brands, qui devait à Leucadia Asset Management, la branche de Jefferies, environ 715 millions de dollars de créances.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. SMFG a refusé de commenter et Jefferies n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société américaine a une capitalisation boursière de 8,17 milliards de dollars à la clôture de lundi, selon les données du LSEG. La valeur de marché de SMFG est d'environ 124 milliards de dollars.

SMFG a d'abord acheté près de 5 % de Jefferies en 2021. En septembre, Sumitomo Mitsui Banking Corp, la branche bancaire de SMFG, a augmenté sa participation dans Jefferies jusqu'à 20 % avec un investissement de 912 millions de dollars.

Selon le rapport du FT, l'action de la SMFG japonaise n'est pas imminente, ajoutant qu'il n'est pas certain que les dirigeants de Jefferies soient disposés à vendre à un prix d'action déprimé.

SMFG attendra si les conditions du marché ou la direction de Jefferies ne permettent pas une reprise totale, ajoute le journal.