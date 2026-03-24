Kim Jong Un réaffirme le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord et menace la Corée du Sud

"Nous désignerons la Corée du Sud comme l'État le plus hostile et nous la traiterons comme telle de manière implacable", a menacé le dictateur.

Kim Jong Un à Pyongyang, en Corée du Nord, le 9 octobre 2025. ( POOL / YEKATERINA SHTUKINA )

La Corée du Nord va continuer à développer son arsenal nucléaire, une politique "pleinement justifiée" pour faire face à l'hostilité de la Corée du Sud, a assuré lundi 23 mars son dirigeant Kim Jong Un, selon des médias d'État.

"Nous continuerons à consolider fermement notre statut d'État doté de l'arme nucléaire de façon irréversible, tout en intensifiant agressivement notre lutte contre les forces hostiles ", a-t-il affirmé dans un discours de politique générale prononcé lundi devant le Parlement à Pyongyang.

Le dirigeant a abordé un large éventail de sujets, allant des armes nucléaires et de la politique de défense aux objectifs économiques et aux relations avec la Corée du Sud et les États-Unis, a rapporté l'agence KCNA .

"La Corée du Sud, l'État le plus hostile"

"Conformément à la mission que nous confie la Constitution de la République (de Corée du Nord), nous allons encore développer et renforcer notre dissuasion nucléaire d'autodéfense", a-t-il déclaré. Le développement de l'arsenal nucléaire est "pleinement justifié" , a-t-il ajouté. Pyongyang garantira selon lui la "parfaite disponibilité opérationnelle" de ses forces nucléaires afin de contrer les "menaces stratégiques".

Kim Jong Un n'a pas mâché ses mots au sujet de son voisin du sud. "Nous désignerons la Corée du Sud comme l'État le plus hostile et nous la traiterons comme telle de manière implacable", a‑t‑il ajouté, promettant de "la faire payer sans pitié -sans la moindre (...) hésitation- pour tout acte portant atteinte" à la Corée du Nord.

L'organe législatif nord-coréen a réélu dimanche Kim Jong Un à la présidence des affaires d'État, le poste le plus élevé du pouvoir. La Corée du Nord a été fondée par Kim Il Sung, le grand-père de Kim Jong Un, en 1948. Héritier de la dynastie communiste, Kim Jong Un la gouverne depuis la mort de son père Kim Jong Il fin 2011.