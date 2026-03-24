Le groupe japonais SMFG envisage d'acquérir Jefferies-FT

efferies Financial Group Inc. est affiché sur un écran à la Bourse de New York (NYSE) à New York

Le groupe japonais Sumitomo ‌Mitsui Financial Group étudie actuellement un possible rachat de Jefferies, a ​rapporté mardi le Financial Times (FT), entrainant une hausse de 9% du titre de la banque d’investissement américaine en avant-Bourse.

SMFG, la deuxième banque du ​Japon, a chargé une petite équipe de s'assurer que le groupe soit prêt à ​agir si la baisse du titre ⁠de Jefferies ouvre une opportunité, selon le journal, citant des ‌sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. SMFG a refusé de commenter, tandis que ​Jefferies n’a pas immédiatement ‌répondu à une demande de commentaire.

L'action Jefferies est ⁠sous pression, notamment depuis que sa branche de gestion d’actifs a été impliquée dans la faillite du fournisseur américain de pièces automobiles First ⁠Brands, et ‌la banque fait l’objet d’un examen accru concernant ses normes ⁠de prêt et son appétit pour le risque.

Selon les données ‌de LSEG, la capitalisation boursière de Jefferies s’élevait à ⁠8,17 milliards (7,05 billion euros) de dollars à la clôture ⁠de lundi, contre ‌environ 124 milliards pour SMFG.

SMFG avait pris une participation de près ​de 5% dans Jefferies en ‌2021, que sa filiale bancaire Sumitomo Mitsui Banking Corp a porté à 20% en septembre ​avec un investissement de 912 millions de dollars.

Une opération n’est pas imminente, précise le FT, ajoutant qu’il n’est pas certain ⁠que les dirigeants de Jefferies soient disposés à céder la société à un cours déprécié.

SMFG attendrait si les conditions de marché ou la direction de Jefferies ne permettent pas une prise de contrôle complète, ajoute le quotidien.

(Rédigé par Shivani Tanna, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)