Le groupe indien Tata Consumer annonce une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, malgré les pressions sur les coûts au Moyen-Orient

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8 mai - La société indienne Tata Consumer Products TACN.NS a prévu vendredi une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, la demande soutenue pour des produits de première nécessité tels que le thé et le sel ayant compensé les pressions sur les coûts liées au conflit au Moyen-Orient.

Les prix du thé sont restés globalement stables et ceux du café commencent à baisser, ce qui devrait soutenir les marges, a déclaré la société du groupe Tata lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, tandis que toute inflation généralisée des prix des carburants serait probablement répercutée sur les prix. ) Le fabricant de « Tata Salt » prévoit une augmentation de 50 à 70 points de base de sa marged'Ebitda ( () pour l'exercice en cours, un rythme plus lent que celui de l'exercice 2026, qui avait enregistré une progression de 100 points de base.

Après un ralentissement prolongé lié aux zones urbaines, la demande a commencé à se redresser en Inde, aidée par les baisses d'impôts introduites l'année dernière visant à stimuler les dépenses. Mais les marges des fabricants indiens de biens de consommation en sont affectées.

Le conflit au Moyen-Orient a perturbé le transport maritime en mars, affectant certaines entreprises internationales et axées sur l'exportation, a déclaré le fabricant de thé Tetley .

Il a toutefois ajouté que les chaînes d'approvisionnement s'étaient normalisées depuis avril et que les risques avaient été maîtrisés grâce à des sources d'approvisionnement alternatives et à un pouvoir de fixation des prix.

Son portefeuille de croissance, qui comprend des marques haut de gamme axées sur la santé telles qu'Organic India et Tata Sampann, a enregistré une croissance de 33 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.

La société prévoit une expansion d'environ 30 % à court terme , grâce à une diversification visant à réduire son exposition à la volatilité des prix des matières premières.

Ses concurrents Dabur DABU.NS et Britannia Industries

BRIT.NS ont eu recours à des hausses de prix pour contrer la flambée des prix des matières premières liée à la guerre en Iran. La hausse des prix des matières premières, alimentée par la flambée du brut, pèse sur les marges des entreprises dans tous les secteurs.

Tata Consumer, qui exploite une coentreprise avec Starbucks

SBUX.O en Inde, a déclaré que son bénéfice au quatrième trimestre avait augmenté de 21 % pour atteindre 4,19 milliards de roupies, tandis que son chiffre d'affaires a grimpé de 18 %, les deux chiffres dépassant les estimations. Les dépenses trimestrielles ont augmenté d'environ 16 %.