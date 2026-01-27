Le groupe indien Adani et Embraer annoncent un partenariat régional dans l'aérospatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe indien Adani et la société brésilienne Embraer SA EMBJ3.SA ont annoncé mardi un partenariat visant à créer une entreprise d'avions de transport régional en Inde, avec des plans couvrant la fabrication, l'assemblage et des efforts accrus de localisation, marquant ainsi l'incursion du groupe Adani dans le secteur.