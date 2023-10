Le Groupe ICAPE renforce significativement son internationalisation en réalisant trois acquisitions aux Etats-Unis

Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CEST, le 2 octobre 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui l’acquisition des actifs opérationnels des sociétés américaines PCB Solutions, Ustek Incorporated et Nujay Technologies Inc.



Les trois sociétés dont les actifs sont acquis par le Groupe ICAPE sont spécialisées dans le négoce de circuits imprimés aux États-Unis depuis plus de vingt ans. PCB Solutions et Ustek Incorporated comptent également une activité de négoce de pièces techniques, représentant pour la première 10% de son activité et pour la seconde près de 30% de celle-ci. Au total, les trois sociétés couvrent les besoins d’un portefeuille de plus de 180 clients nord-américains, issus d’une importante variété d’industries, allant de la conception de matériel médical au secteur automobile. En 2022, ces trois sociétés ont généré un chiffre d’affaires annuel net cumulé de plus de 5 millions de dollars ainsi qu’une marge d’EBITDA supérieure à 10%. Le poids des clients en commun avec le Groupe ICAPE est par ailleurs très faible et s’établit à moins de 10%.



Pour recevoir toute l'information financière du Groupe ICAPE en temps réel, faites-en la demande par mail à icape@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.