Le Groupe ICAPE étend ses activités au Royaume-Uni avec l’acquisition d’ALR Services Ltd.

Fontenay-aux-Roses, France, 7h30 CET le 18 décembre 2024 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, annonce aujourd’hui l’acquisition de 100% du capital d’ALR Services Ltd., distributeur britannique de PCB.



Yann DUIGOU, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « Nous sommes ravis d’intégrer aujourd’hui la société ALR Services qui nous permet de prendre pied au Royaume-Uni, un marché très concurrentiel pour les acteurs de la distribution de PCB. Comme pour toutes les acquisitions réalisées par le Groupe ICAPE, nous avons identifié de fortes synergies et des opportunités concrètes de cross-selling entre nos deux organisations qui devraient se traduire par un accroissement du chiffre d’affaires post-intégration. Par ailleurs, les équipes locales d’ALR Services servent un portefeuille de 300 clients actifs, non adressés par le Groupe ICAPE, auxquels ils pourront désormais proposer toute la gamme de services offerte par notre plateforme mondiale. »



