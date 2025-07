Le Groupe ICAPE - Chiffre d'affaires du S1 2025 de 102 M€, en croissance de +13,1%, dont 13,3% au 2ème trimestre 2025

● Bonne performance du chiffre d’affaires au T2 2025, en croissance de +13,3% en données publiées à 50,9 M€, contre 13,1% au T1 2025, qui confirme la dynamique commerciale amorcée, en dépit d’un effet de change défavorable



● Croissance de 13,1% du chiffre d’affaires du S1 2025 à 102 M€, sous l’effet cumulé des deux bons premiers trimestres de l’année, avec une évolution de +4,1% en organique à change constant vs S2 2024



● Carnet de commandes robuste à 47,7 M€ au 30 juin 2025 contre 51,9 M€ au 31 décembre 2024, en croissance de +5,5% en dollar



● Déploiement réussi de la nouvelle Business Unit ICAPE UK au Royaume-Uni suite à l’acquisition au T1 2025 de Kingfisher PCB et d’ALR Services fin 2024



● Confirmation des objectifs du Groupe à horizon 2026



Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CEST le 30 juillet 2025 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et pour le premier semestre 2025.



