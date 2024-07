Le Groupe ICAPE annonce son chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre et le 1er semestre 2024

● Amélioration de la dynamique commerciale avec un chiffre d’affaires de 43,1 M€ au T2 2024, en légère croissance par rapport à la même période l’an dernier



● Chiffre d’affaires de 86,6 M€ au S1 2024, en recul de 8,3% par rapport au S1 2023 et en progression de 1,9% par rapport au précédent semestre



● Maintien du carnet de commandes à un niveau élevé : 47,2 M€ au 30 juin 2024 contre 50,9 M€ à fin décembre 2023



● Réaffirmation de l’ensemble des objectifs du Groupe en termes de croissance, organique et externe, ainsi que de rentabilité



Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CEST le 24 juillet 2024 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2024.



