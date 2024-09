Le Groupe ICAPE annonce ses résultats semestriels 2024

● Impact de la conjoncture sur la rentabilité de la période



● Activation des mesures d’efficacité opérationnelle et des synergies M&A afin d'améliorer la rentabilité à court terme



● Poursuite de la stratégie de croissance externe



● Post-clôture :



o Acquisition de NTW, acteur majeur du PCB au Japon et en Asie du Sud-Est permettant une expansion du maillage stratégique du Groupe



o Acquisition de François Frères, partenaire d’affaires de longue date du Groupe



● Confirmation de l’ensemble des objectifs de croissance et de rentabilité du Groupe



Fontenay-aux-Roses, France, 7h30 CEST le 26 septembre 2024 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon, annonce ses résultats pour le premier semestre, clos au 30 juin 2024 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 25 septembre 2024.



