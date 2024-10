Le Groupe ICAPE annonce le lancement de son e-shop à l'occasion d’Electronica, le plus important salon dédié à l'industrie électronique

Fontenay-aux-Roses, France, 18h00 CET le 30 octobre 2024 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon, annonce sa participation à l’édition 2024 d’Electronica où il présentera l’ICAPE Shop, sa nouvelle plateforme en ligne d’achat.



Yann Duigou, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « Nous sommes fiers de présenter à nos partenaires la nouvelle génération de l’ICAPE Shop à l’occasion du salon Electronica. Nous avons conçu une solution encore plus performante pour répondre au mieux aux besoins de nos clients, qui génèrent sur notre plateforme plus de 40 000 cotations chaque année. Avec le lancement de cette innovation accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, appliquant les normes les plus strictes et soutenue par nos équipes disponibles sur tous les fuseaux horaires, le Groupe ICAPE confirme sa position d’acteur clé en tant qu’expert technologique mondial des circuits imprimés soutenant la transformation digitale de l’industrie électronique. »



Pour recevoir toute l'information financière du Groupe ICAPE en temps réel, faites-en la demande par mail à icape@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.