Le Groupe ICAPE acquiert le Groupe MMAB, distributeur et producteur suédois de PCB

● Acquisition d’un portefeuille de plus de 200 clients actifs opérant sur de multiples secteurs industriels



● Atteinte de l’objectif de croissance externe pour l’année 2022



Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CET le 5 décembre 2022 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB), annonce aujourd’hui l’acquisition de 100% du capital du Groupe MMAB, producteur et distributeur suédois de PCB.



Cyril CALVIGNAC, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « L’acquisition du Groupe MMAB est structurante à plus d’un titre pour le Groupe ICAPE. Nous consolidons ainsi notre présence en Europe du Nord, déjà renforcée l’été dernier par l’alliance avec MON PRINT, tout en poursuivant notre politique industrielle avec une nouvelle usine de production basée en Europe. L’acquisition du Groupe MMAB vient confirmer l’objectif de croissance externe que nous nous étions fixés pour l’année 2022, à savoir la sécurisation de 35 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires. Fort de notre capacité éprouvée à réaliser des acquisitions, nous entendons poursuivre cette stratégie offensive sur le court et moyen termes tout en maintenant une politique d’optimisation de notre organisation ainsi qu’une croissance organique solide. »



