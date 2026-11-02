Le groupe hôtelier Marriott revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de croissance de revenu par chambre pour l'ensemble de l'année, misant sur le fait que la forte demande de voyages va stimuler les réservations dans l'ensemble de ses établissements.

L'action Marriott progressait de 3,4% en pré-ouverture.

Les consommateurs les plus aisés n'ont pas regardé à la dépense pour s'offrir des expériences de luxe, tandis que la demande pour les hôtels de gamme moyenne et économique s'est également améliorée au cours du trimestre, les voyages d'agrément ayant bien résisté malgré une inflation toujours élevée et les incertitudes géopolitiques.

Les voyages d'affaires sont également restés soutenus, ce qui a profité aux chaînes hôtelières telles que Marriott.

Le groupe, basée à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le revenu par chambre disponible (revPAR) pour 2026 - un indicateur clé du secteur hôtelier qui prend en compte le tarif journalier moyen et le taux d'occupation - progressera de 4,5% à 5%, contre une prévision antérieure de hausse comprise entre 3% et 3,5%.

Le segment haut de gamme de Marriott, qui regroupe des marques telles que Ritz-Carlton et St. Regis, a enregistré une hausse de 8,3% du revPAR aux États-Unis et au Canada.

(Par Anshuman Tripathy à Bangalore ; Version française Matthieu Huchet ; édité par Benoit Van Overstraeten)