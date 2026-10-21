Le groupe Healthcare Services Group en hausse après la publication de prévisions pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations

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21 octobre - ** L'action de la société d'externalisation dans le secteur de la santé Healthcare Services Group ( HCSG.O ) affiche une hausse de 2,9 % à 21,8 dollars en pré-ouverture, après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis un mois si cette hausse se confirme

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 535 millions et 545 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 506,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice par action (BPA) de 36 cents au troisième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 23 cents par action

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 479,60 millions de dollars, soit un peu en dessous des estimations de 480,81 millions de dollars

** Le titre s'échange en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours depuis début août

** La moyenne mobile sur 50 jours est un indicateur très suivi de la dynamique à court et moyen terme d'une action

** 4 des 7 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 3 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 26 $

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 12,45 % depuis le début de l'année