Fnac Darty SA FNAC.PA :
* LE GROUPE FNAC DARTY LANCE LA MARQUE DARTY AU PORTUGAL
* PRÉVOIT L’OUVERTURE DE PLUS DE 30 MAGASINS À HORIZON 2030
Texte original FWN3VG0KU Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA
(Rédaction de Gdansk)
|29,2000 EUR
|Euronext Paris
|+1,74%
