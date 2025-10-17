Le groupe émirati Mubadala envisage d'acheter Clear Channel Outdoor, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mubadala Capital, une unité du fonds souverain d'Abu Dhabi, travaille sur un accord potentiel pour acquérir l'opérateur de panneaux d'affichage Clear Channel Outdoor CCO.N , a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'investisseur activiste Anson Funds Management a fait pression pour la vente de Clear Channel le mois dernier, selon le rapport, et cela arrive à un moment où les transactions dans le domaine de la publicité extérieure se sont récemment intensifiées.

La société basée à San Antonio, au Texas, a une dette d'environ 6,4 milliards de dollars, ajoute le rapport .

Bien que la société de gestion d'actifs dispose d'un portefeuille mondial tentaculaire, elle n'est pas un acteur majeur des investissements dans les médias aux États-Unis.

Ce mouvement potentiel de privatisation est le dernier en date de Mubadala Capital, qui a vendu plus tôt cette année une participation minoritaire dans sa société à la société d'investissement TWG Global, dirigée par Mark Walter, fondateur de Guggenheim Partners, et par le financier Thomas Tull.