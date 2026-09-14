Le groupe Elmet remporte un contrat de 2 milliards de dollars américains portant sur les stocks de tungstène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Elmet ELMT.O a annoncé lundi qu'une de ses filiales s'était vu attribuer un contrat d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars par l'Agence logistique de la Défense des États-Unis (DLA) afin de contribuer à la reconstitution du stock stratégique de défense nationale et de renforcer la chaîne d'approvisionnement en tungstène du pays.

* Ce contrat, qui comprend un engagement financier garanti de 150 millions de dollars, porte sur la fourniture de minerais de tungstène, de concentrés et de tungstate de sodium à DLA Strategic Materials.

* Le tungstène est un minéral essentiel utilisé dans les équipements aérospatiaux et de défense, car son extrême résistance à la chaleur et sa dureté permettent aux composants de supporter des températures élevées, des contraintes et l’usure.

* Elmet a déclaré qu’elle ne commencerait pas les livraisons au stock avant que des approvisionnements supplémentaires, obtenus grâce à des investissements miniers, des accords d’achat et des extensions de capacité de traitement, ne soient disponibles, afin d’éviter de perturber l’approvisionnement des fabricants américains existants.

* Cette attribution intervient alors que Washington cherche à garantir des sources d’approvisionnement alternatives en tungstène, dans le cadre des efforts visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et de la Russie, ce minerai essentiel étant confronté à un resserrement de l’offre mondiale en raison des restrictions à l’exportation chinoises et de l’absence de mines de tungstène en activité aux États-Unis.

* Par ailleurs, Elmet a déclaré avoir obtenu environ 450 millions de dollars du ministère américain de la Guerre afin d’accélérer l’expansion de la production nationale et de renforcer les partenariats tout au long de sa chaîne d’approvisionnement en tungstène.

* Cet investissement comprend un premier prélèvement de 200 millions de dollars à la clôture de l’opération, qui sera suivi d’un financement supplémentaire. En contrepartie, le gouvernement recevra des actions privilégiées rachetables, des bons de souscription représentant jusqu’à 19,9 % des actions ordinaires d’Elmet après l’opération, ainsi que le droit de nommer un administrateur indépendant et un observateur sans droit de vote au sein du conseil d’administration.

* La société prévoit d’investir plus de 165 millions de dollars dans des sites situés dans le Maine, le Michigan et l’Ohio afin d’accroître sa capacité de production, d’augmenter sa production de tungstène et de moderniser les infrastructures soutenant les programmes américains dans les domaines de la défense, de l’aérospatiale et de l’industrie.