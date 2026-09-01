Le groupe DHL termine sa réorganisation d'entreprise

DHL Group a achevé sa réorganisation d'entreprise effective au 1er septembre. La nouvelle structure d'entreprise approuvée par l'Assemblée générale annuelle aligne davantage l'organisation juridique du Groupe sur son empreinte internationale commerciale.

La société mère cotée en bourse opère désormais sous le nom de DHL AG. DHL AG assume la responsabilité de la gestion stratégique, de la gouvernance et des fonctions interdivisionnaires du Groupe opérant à l'échelle mondiale, tandis que l'activité Poste & Colis Allemagne est gérée comme une entité juridique distincte.

L'activité courrier et colis allemande continuera d'opérer sous le nom familier Deutsche Post AG, qui reste une filiale de DHL AG et une partie intégrante du Groupe.

La nouvelle structure reflète plus clairement le fonctionnement actuel du groupe DHL : en tant que principale entreprise logistique mondiale, avec cinq divisions structurées en entités juridiques distinctes : Express, Global Forwarding, Supply Chain, eCommerce et Post & Parcel Germany.

Post & Parcel Germany continuera d'opérer sous le nom de Deutsche Post AG, restant responsable du courrier et des colis domestiques tout en servant de pilier clé de la stratégie de croissance du e-commerce du DHL Group.

Nikola Hagleitner, membre du conseil d'administration de Post & Parcel Germany : " Nous modernisons notre structure d'entreprise, renforçant l'orientation mondiale du Groupe et créant les bases de la croissance future. En même temps, tout reste familier à nos clients : lettres, colis, points de vente, casiers à colis, postes automatiques et boîtes aux lettres. "