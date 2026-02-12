Le groupe des compagnies aériennes indiennes s'oppose au projet du pays de renforcer les règles relatives à la fatigue des équipages de cabine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'association des compagnies aériennes, la FIA, avertit que les règles pourraient perturber les horaires

*

Le projet de règles dépasse les normes mondiales et réduit la compétitivité, selon la FIA

*

La FIA demande une introduction progressive, citant les normes mondiales

*

Le régulateur indien s'efforce de renforcer la sécurité

par Abhijith Ganapavaram et Aditya Kalra

Un groupe représentant les principales compagnies aériennes indiennes, IndiGo INGL.NS et Air India, a demandé au gouvernement d'assouplir les règles de gestion de la fatigue proposées pour le personnel de cabine, avertissant qu'elles pourraient perturber les horaires de vol et limiter les perspectives de croissance, comme le montre une lettre.

La réaction de la Federation of Indian Airlines (FIA) à une proposition clé du gouvernement indien intervient après qu'IndiGo, la plus grande compagnie aérienne du pays, a annulé environ 4 500 vols en décembre en raison d'une mauvaise planification des nouvelles règles de gestion de la fatigue pour les pilotes.

Les règles applicables au personnel de cabine proposées en octobre prévoient de porter le repos hebdomadaire minimum à 48 heures, contre 36 heures actuellement, et d'étendre les limites de travail pour les opérations nocturnes.

Elles prévoient également que les agents de bord aient chacun leur propre chambre d'hôtel lors des escales afin d'améliorer la qualité du repos. Les règles de l'aviation internationale ne l'exigent pas, mais dans la pratique, cette mesure est courante dans les compagnies aériennes en dehors de l'Inde, bien qu'elle soit plus coûteuse.

Dans sa lettre, qui n'est pas publique, la FIA fait valoir que l'obligation d'occuper une seule chambre pourrait créer des contraintes dans plusieurs aéroports nationaux et internationaux en raison de l'offre limitée d'hôtels et faire en sorte que les équipages soient logés dans des endroits éloignés ou non optimaux.

Les règles proposées visent à "améliorer la sécurité des opérations". La santé mentale des pilotes a fait l'objet d'une attention particulière après l'accident d'Air India en juin dernier, qui a tué 260 personnes, bien que la cause n'ait pas encore été déterminée.

Mais la FIA a fait valoir que les règles relatives à la fatigue limiteraient "gravement" l'expansion et la croissance à long terme et réduiraient la compétitivité des compagnies aériennes indiennes sur le marché mondial.

La lettre a été envoyée à la direction générale de l'aviation civile de l'Inde. Le régulateur et la FIA, qui représente également la quatrième compagnie aérienne indienne SpiceJet SPJT.BO , n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

Il n'y a pas de calendrier fixe pour la mise en œuvre des règles. IndiGo, Air India et SpiceJet n'ont pas non plus répondu.

NORMES INDIENNES CONTRE NORMES MONDIALES

Le gouvernement indien a déclaré ce mois-ci que le ministre de l'aviation avait présidé une réunion avec des responsables de l'aviation au cours de laquelle les discussions ont porté sur l'évaluation de la sécurité dans les aérodromes, ainsi que sur le renforcement des cadres de surveillance réglementaire dans l'ensemble du pays.

L'effet cumulatif des projets de dispositions sur la gestion de la fatigue des équipages de cabine pourrait compliquer la planification des équipages et réduire la prévisibilité des tableaux de service, selon la lettre de la FIA.

Les règles vont au-delà des normes mondiales en matière de gestion de la fatigue des équipages de cabine, comme le fait de classer les vols ultra-long-courriers dans la catégorie des vols de plus de 14 heures au lieu de 16 heures.

Les efforts de lobbying de la FIA interviennent alors qu'Air India, la deuxième compagnie aérienne du pays, est confrontée à des pertes financières à la suite d'une interdiction de l'espace aérien imposée par le Pakistan et d'un accident mortel, et qu'IndiGo fait l'objet d'un examen réglementaire en raison des annulations de vols.

La FIA fait pression sur le régulateur pour qu'il assouplisse certaines règles, notamment en remaniant les dispositions nocturnes plus strictes, telles que les plafonds d'atterrissage, afin de tenir compte de la science de la fatigue et d'introduire les nouvelles normes de manière progressive.