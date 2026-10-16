Le groupe de travail américain sur l'IA trace la voie pour des études et des évaluations, déclare son responsable à CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un nouveau groupe de travail gouvernemental sur l’IA a profité de sa réunion inaugurale pour mettre en place des protocoles, une étude des risques et divers comités, a déclaré vendredi à CNBC le directeur du renseignement national, Jay Clayton, au lendemain de la réunion qui s’est tenue à Washington .

M. Clayton dirige ce groupe, que Donald Trump a baptisé « Super Intelligence Task Force » – pour reprendre le terme qu’il préfère utiliser pour désigner l’intelligence artificielle –, aux côtés de Scott Kupor, directeur du Bureau de la gestion du personnel, d’Andrew Ferguson, président de la Commission fédérale du commerce , et d’Emil Michael, responsable technologique au ministère de la Défense.

Voici quelques-uns de ses commentaires:

* « Nous avons établi un protocole et une feuille de route pour garantir la mise en œuvre de ces accords et maintenir le dialogue avec les laboratoires de pointe. »

* David Sachs dirigera une étude sur les risques

* Trois comités ont été créés: celui chargé du signalement et de la réponse, dirigé par Michael; celui des infrastructures critiques, dirigé par Kupor; et celui de l’application de la loi et de la responsabilité, dirigé par Ferguson

* Les impacts sur l’emploi et l’économie seront communiqués au ministère du Travail

* Clayton a également déclaré à CNBC que toute infraction liée à l'IA ferait l'objet de poursuites par la FTC ou le ministère de la Justice

* Un communiqué de la Maison Blanche sur la première réunion, publié jeudi en fin de journée, indique que le groupe de travail a officiellement constitué cette instance pour une durée de 120 jours

* Le communiqué précise également qu'un groupe de travail chargé de la mise en œuvre de l'Accord de la Maison Blanche sera dirigé par Clayton, en collaboration avec le directeur national de la cybersécurité, Sean Cairncross

* Selon la Maison Blanche, le rôle de Michael consisterait notamment à examiner et à élaborer « des protocoles et des mécanismes permettant aux laboratoires de fournir au gouvernement des alertes précoces et des notifications systématiques en cas de violations, de piratages, de jailbreaks et d’autres problèmes »