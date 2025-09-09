Le groupe de tarification indique que les médicaments amaigrissants deviennent de plus en plus rentables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'ICER estime que le semaglutide et le tirzepatide sont rentables par rapport aux modifications du mode de vie

*

Le tirzepatide de Lilly présente un rapport coût-efficacité "prometteur mais non concluant" par rapport au semaglutide de Novo

*

Les prix nets des deux médicaments ont baissé "considérablement"

(Ajout du commentaire de Novo Nordisk au paragraphe 9) par Deena Beasley

Un organisme influent de surveillance des prix des médicaments a déclaré mardi que les populaires injections de GLP-1 pour la perte de poids sont devenues plus rentables à mesure que leurs prix ont baissé et que des études ont prouvé leurs avantages pour la santé cardiovasculaire .

Dans un projet de rapport, l'Institute for Clinical and Economic Review a attribué la meilleure note de rentabilité au semaglutide de Novo Nordisk, vendu sous les noms d'Ozempic et de Wegovy, et au tirzepatide d'Eli Lilly, vendu sous les noms de Mounjaro et de Zepbound, pour la perte de poids par rapport à des modifications du mode de vie telles que le régime alimentaire et l'augmentation de l'exercice physique.

L'analyse des coûts fait suite à un rapport publié en avril par le petit mais influent groupe de recherche basé à Boston, qui soulignait la nécessité de rendre les médicaments largement prescrits plus abordables.

"Les prix ont considérablement baissé au cours des deux dernières années, a déclaré à Reuters le Dr David Rind, médecin en chef de l'ICER. Mais en raison de la forte demande, "les payeurs ont beaucoup de difficultés à rendre ces médicaments abordables", a-t-il ajouté.

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies, environ 40 % des adultes américains sont obèses. Une étude récente a montré que les dépenses américaines pour les médicaments GLP-1, qui dans les essais ont conduit à une perte de poids de 15 à 20 %, atteindraient près de 72 milliards de dollars en 2023.

L'ICER a déclaré que les preuves que le médicament de Lilly est plus rentable que celui de Novo Nordisk sont "prometteuses mais non concluantes"

"Nous savons avec certitude que le tirzepatide entraîne une plus grande perte de poids et que les effets secondaires gastro-intestinaux sont fortement réduits", a déclaré David Rind. "Ce que nous ne savons pas vraiment, c'est si les résultats cardiovasculaires sont meilleurs, pires ou identiques

Chez les patients obèses souffrant de maladies cardiaques, il a été démontré que le semaglutide injectable réduisait le risque d'événements graves, y compris les crises cardiaques et les décès, tandis que le tirzepatide réduisait les risques chez les adultes obèses souffrant d'un type courant d'insuffisance cardiaque.

Novo Nordisk, dans un courriel, s'est dit satisfait que l'ICER continue de considérer son médicament comme rentable, notant que Wegovy est également approuvé pour traiter un type de maladie du foie .

Dans un rapport datant de 2022, avant que le tirzepatide ne soit approuvé pour la perte de poids, l'ICER a évalué le rapport coût-efficacité du semaglutide à un niveau légèrement inférieur à celui du rapport actuel.

L'ICER a déclaré qu'une version orale du semaglutide - qui fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire et dont la publication des données d'essai complètes est encore attendue - est rentable par rapport aux changements de mode de vie, mais il est moins sûr de sa valeur par rapport à la version injectable. L'ICER n'a pas évalué la pilule de GLP-1 orforglipron que Lilly devrait soumettre aux autorités de réglementation cette année.

L'ICER a estimé le prix net annuel actuel aux États-Unis pour le semaglutide de Novo à 6 830 dollars, contre 13 618 dollars dans son analyse de 2022. Il a utilisé un prix net de 7 973 dollars pour le tirzepatide de Lilly, dont le prix de liste aux États-Unis est d'environ 13 000 dollars. Les deux entreprises vendent leurs médicaments directement aux consommateurs pour environ 6 000 dollars par an.

L'ICER organisera une réunion publique sur le projet de rapport en novembre, après quoi il publiera un rapport final.

Selon une récente enquête du cabinet de conseil Mercer, plus de la moitié des grands employeurs américains prévoient de réduire les prestations de santé sur le site l'année prochaine, car les coûts croissants des médicaments amaigrissants et spécialisés pèsent sur les budgets.

David Rind, de l'ICER, a déclaré que le rapport coût-efficacité des médicaments GLP-1 reste "une cible mouvante", compte tenu des études supplémentaires en cours et du fait que le semaglutide est l'un des nombreux médicaments en cours de transactions avec le plan Medicare du gouvernement fédéral, dont le prix devrait être annoncé en novembre.

Pour ceux qui ne sont pas couverts par une assurance pour les GLP-1, la voie directe vers le consommateur "est une bonne utilisation de l'argent" pour les personnes qui peuvent se le permettre, a-t-il déclaré.

"Mais ce qui se passe, c'est que nous ne fournissons pas de ressources à un grand nombre de personnes qui bénéficieraient le plus de ces thérapies... Il serait préférable de trouver un moyen national d'améliorer l'accessibilité financière pour l'ensemble des patients", a déclaré David Rind.