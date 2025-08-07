Le groupe de pièces automobiles Dowlais fait état de sorties de fonds au premier semestre en raison des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'équipementier automobile britannique Dowlais DWL.L a fait état d'une consommation de trésorerie de 29 millions de livres (38,76 millions de dollars) au premier semestre, principalement en raison de l'impact des droits de douane américains. La société, qui devrait être rachetée par son concurrent américain American Axle & Manufacturing AXL.N , a fait état d'une sortie de trésorerie ajustée de 29 millions de livres pour le semestre clos le 30 juin, contre une entrée de trésorerie de 10 millions de livres l'année dernière.

(1 $ = 0.7482 livre)