Le groupe de médias britannique Sky s'apprête à supprimer 600 emplois, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de médias britannique Sky s'apprête à supprimer environ 600 emplois dans ses activités au Royaume-Uni, dans l'ouest de Londres, afin de renforcer sa compétitivité face aux géants américains de la diffusion en continu, a rapporté mardi le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.