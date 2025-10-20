Le groupe de données financières Octus se prépare à une vente de plus de 4 milliards de dollars, selon des sources

Octus pourrait rapporter plus de 4 milliards de dollars en cas de vente - sources

Les soumissionnaires sont attirés par le modèle d'abonnement d'Octus et ses revenus visibles

Les fournisseurs de données financières sont très demandés après la vague de transactions récentes

par Amy-Jo Crowley

Le fonds d'investissement propriétaire d'Octus en est aux premiers stades de la préparation de la vente du fournisseur d'informations financières, ont déclaré trois personnes familières avec le sujet.

Le groupe de rachat Permira, basé à Londres, a entamé des discussions avec des banquiers d'affaires au sujet de la vente d'Octus, connu sous le nom de Reorg jusqu'à l'année dernière. Selon l'une des sources et une quatrième source, la valeur de l'entreprise pourrait être considérablement supérieure à 4 milliards de dollars. La deuxième source a déclaré qu'elle s'attendait à une évaluation d'environ 4 milliards de dollars.

Permira cherche à profiter de l'intérêt pour les données financières, qui a propulsé les valorisations des fournisseurs de données, dont les informations peuvent être utilisées par les sociétés financières et technologiques pour élargir leur offre de produits et former leurs modèles d'intelligence artificielle.

Le groupe de rachat pourrait lancer une vente aux enchères l'année prochaine, ont ajouté deux des sources. Toutes les sources ont précisé qu'aucune décision définitive n'avait été prise par Permira concernant Octus, et se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat pour discuter de questions confidentielles.

Un porte-parole de Permira s'est refusé à tout commentaire. Octus n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Une vente pourrait constituer une sortie lucrative pour Permira, qui a acquis une participation majoritaire dans Octus en 2022 à une valeur de 1,3 milliard de dollars auprès de Warburg Pincus, à un moment où les sociétés de capital-investissement sont soumises à des pressions pour obtenir des rendements pour leurs investisseurs. Le directeur général Kent Collier a lancé l'entreprise en 2013 et continue de détenir une participation minoritaire.

Les investisseurs financiers, les opérateurs boursiers et les acteurs de l'infrastructure de marché ont payé des prix élevés pour les fournisseurs de données financières au cours des derniers mois en raison de la demande croissante de données sur le secteur des services financiers.

La semaine dernière, le groupe américain de données financières S&P Global SPGI.N a conclu un accord entièrement en espèces pour racheter le fournisseur de données With Intelligence, basé au Royaume-Uni, pour 1,8 milliard de dollars, soit l'équivalent de 13 fois son chiffre d'affaires de 130 millions de dollars. Parmi les autres transactions, citons l'acquisition de Preqin par BlackRock pour 2,55 milliards de livres (3,42 milliards de dollars), réalisée au début de l'année.

Octus emploie des journalistes, des analystes et des juristes qui s'entretiennent avec des sources du secteur et utilise la technologie pour examiner les documents réglementaires et judiciaires, pour fournir des informations sur les entreprises en faillite et en difficulté financière et sur les marchés du crédit au sens large.

Des sociétés de capital-investissement pourraient également être attirées par Octus, certaines ayant déjà étudié en interne une offre possible pour la société, ont déclaré les trois sources au fait du dossier. Ces soumissionnaires seraient attirés par le modèle d'Octus, basé sur l'abonnement, qui peut tirer un flux régulier de revenus et de liquidités de ses 35 000 abonnés, composés de cabinets d'avocats, de banques et d'investisseurs.

