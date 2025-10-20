Le groupe de données financières Octus s'apprête à être vendu pour 4 milliards de dollars, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds d'investissement propriétaire d'Octus en est aux premiers stades de la préparation de la vente du fournisseur d'informations financières, ont déclaré trois personnes au fait du dossier.

L'initiative du groupe de rachat Permira, basé à Londres, vise à capter l'intérêt du secteur, qui a propulsé les valorisations des fournisseurs de données, dont les informations peuvent être utilisées par les sociétés financières et technologiques pour élargir leurs offres de produits et former leurs modèles d'intelligence artificielle.

Permira a entamé des discussions initiales avec des banquiers d'affaires au sujet d'une vente d'Octus, connue sous le nom de Reorg jusqu'à l'année dernière, avec des attentes qu'une vente pourrait valoriser l'entreprise à 4 milliards de dollars, ont déclaré deux des sources, l'une d'entre elles signalant qu'elle pourrait rapporter davantage.

L'entreprise pourrait lancer une vente aux enchères l'année prochaine, ont ajouté deux des sources. Toutes les sources ont précisé qu'aucune décision définitive n'avait été prise par Permira concernant Octus, et ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des questions confidentielles.

Un porte-parole de Permira s'est refusé à tout commentaire. Octus n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.