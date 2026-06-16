Le groupe de divertissement Dave & Buster's plonge suite à des résultats décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** L'action de la chaîne de restaurants Dave & Buster's Entertainment PLAY.O a chuté d'environ 16 % à 10,49 $ avant l'ouverture du marché

** La société n'a pas atteint lundi les estimations d' concernant le BPA ajusté et le chiffre d'affaires du premier trimestre; les ventes des magasins comparables ont baissé de 5,4 %

** Benchmark a abaissé sa recommandation sur le titre de « acheter » à « conserver », la reprise restant difficile à concrétiser

** La société de courtage estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour étayer les perspectives de la société concernant une évolution positive des ventes à magasins comparables pour le reste de l'exercice 2026

** Elle estime que la crédibilité de la direction est compromise par ses prévisions répétées d'amélioration alors que les résultats continuent de décevoir

** La société de courtage se montre prudente quant au rythme des réinvestissements de la société dans le divertissement, notant que seuls dix nouveaux jeux ont été ajoutés au cours de l'année écoulée

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 24 % depuis le début de l'année