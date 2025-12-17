Le groupe de défense européen KNDS prévoit une double cotation en 2026

Forte demande pour les valeurs de défense depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine

Valorisation possible jusqu'à 20 milliards d'euros, selon des sources

L'ancien directeur financier de Renk rejoindra le conseil d'administration pour guider la nouvelle structure financière

KNDS fabrique des chars Leopard et des munitions

Créé en 2015 à partir de Nexter (France) et KMW (Allemagne)

Le groupe de défense franco-allemand KNDS prévoit de lancer une première offre publique à Paris et à Francfort l'année prochaine, a-t-il déclaré mercredi, espérant ainsi profiter de l'intérêt marqué des investisseurs pour les valeurs de défense.

L'introduction en bourse, attendue de longue date et soumise aux conditions du marché, soutiendra la stratégie de croissance à long terme de KNDS, en élargissant son accès aux marchés des capitaux et en permettant de nouveaux investissements dans la capacité industrielle, la technologie et l'innovation, a déclaré le groupe.

L'année dernière, KNDS a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros ($4,5 milliards de dollars), contre 3,3 milliards en 2023. Ses prises de commandes, qui s'élevaient à 11,2 milliards d'euros en 2024, resteront fortes en 2025, a indiqué l'entreprise.

La société n'a pas donné de détails supplémentaires sur l'introduction en bourse prévue.

Deux sources financières ont déclaré que KNDS pourrait être évaluée jusqu'à 20 milliards d'euros.

Elles ont indiqué que la société visait des cotations en juin et juillet et qu'elle sélectionnait actuellement des banques pour l'introduction en bourse.

"Dans l'industrie de la défense, tout le monde va accélérer ses plans d'introduction en bourse", a déclaré un banquier d'affaires à Reuters.

HAUSSE DES DÉPENSES DE DÉFENSE EN EUROPE

Les entreprises européennes de défense ont été stimulées par l'augmentation des dépenses militaires depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en 2022, les gouvernements s'efforçant de renforcer leur propre sécurité tout en fournissant à Kyiv des armes et des munitions.

Créée en 2015 par la fusion de l'entreprise allemande Krauss-Maffei Wegmann (KMW) - le fabricant des chars d'assaut Leopard - et de l'entreprise publique française Nexter, les anciens propriétaires privés de KMW et le gouvernement français sont actionnaires communs de la société.

Jean-Paul Alary, directeur général de KNDS, a suggéré en septembre que le gouvernement allemand pourrait prendre une participation dans l'entreprise. Des sources financières ont déclaré qu'une décision à ce sujet devrait être prise d'ici février.

M. Alary a exclu un investissement de l'entreprise allemande Rheinmetall RHMG.DE , invoquant des stratégies différentes.

Alors que Rheinmetall se diversifie , KNDS a l'intention de rester concentrée sur la fabrication de systèmes terrestres, y compris les chars et les munitions.

KNDS a déclaré que Christian Schulz, ancien directeur financier du fabricant de boîtes de vitesses pour chars Renk

R3NK.DE , rejoindrait le conseil d'administration à partir de janvier, apportant son expérience en matière d'introduction en bourse.

La société a déclaré qu'une double cotation lui donnerait une plus grande marge de manœuvre pour investir dans la technologie, la capacité et le talent.

Elle dispose d'un carnet de commandes pluriannuel s'élevant à environ 23,5 milliards d'euros en 2024, avec la contribution de toutes les unités commerciales et ce qu'elle décrit comme une rentabilité supérieure à celle de l'industrie.

(1 $ = 0,8533 euros)