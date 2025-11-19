Le groupe de défense des Émirats arabes unis EDGE vise le marché américain avec des projets de production conjointe d'armes

Le géant émirati de la défense EDGE courtise les fabricants d'armes américains avec des projets de coproduction d'armes pour des acheteurs américains, a déclaré son directeur général à Reuters, alors que le groupe public cherche à approfondir ses liens avec Washington et à lancer une certaine fabrication aux États-Unis.

La semaine dernière, EDGE a annoncé un accord avec le fabricant américain de drones Anduril pour construire un nouvel avion sans pilote aux Émirats arabes unis. Il s'agit d'une "étape parmi d'autres" vers le renforcement des liens avec les États-Unis, y compris le transfert d'une partie de la fabrication aux États-Unis, a déclaré le directeur général et chef de la direction Hamad Al Marar lors d'une interview accordée cette semaine en marge du salon aéronautique de Dubaï.

EDGE espère élargir les partenariats de développement et de production avec des géants américains tels que Raytheon, Northrop Grumman NOC.N et Lockheed Martin LMT.N , a déclaré M. Al Marar sans donner plus de détails.

Les Émirats arabes unis sont un allié militaire solide de Washington et se sont engagés, au début de l'année, à investir 1 400 milliards de dollars aux États-Unis, notamment dans le domaine de la défense.

Les partenariats en matière de défense sont une priorité pour l'actuelle administration américaine et des liens plus étroits ouvrent de nouvelles perspectives commerciales, a déclaré M. Al Marar.

Une prise de participation dans Anduril, évaluée à 30 milliards de dollars en avril, est à l'étude, a-t-il ajouté.

EXPANSION MONDIALE

Fondée en 2019, EDGE est détenue par le gouvernement d'Abou Dhabi. Elle produit des armes, des drones, des véhicules blindés, des radios, des systèmes radar et d'autres équipements militaires, ainsi que des technologies pour les navires et la cybersécurité.

Son carnet de commandes s'élève à environ 21 milliards de dollars, avec des régions telles que l'Afrique et l'Amérique latine comme moteurs de croissance, tout en visant une expansion en Europe et en Asie du Sud-Est, a déclaré M. Al Marar.

Au cours du salon aéronautique, l'entreprise a signé des accords avec des entreprises de pays tels que l'Italie et les États-Unis, et a conclu un accord de coopération de 7 milliards de dollars avec l'entreprise indonésienne Republikorp en vue de localiser la fabrication dans ce pays.