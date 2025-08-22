Le groupe de commerce électronique Pattern dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi, sur son réseau social Truth, le lancement d'une procédure qui pourrait conduire, à terme, à la mise en place de nouveaux droits de douane sectoriels, cette fois sur l’ameublement. "Je suis heureux d'annoncer ...
La Bourse de New York a fini vendredi en nette hausse, l'indice Dow Jones terminant à un record de clôture, après le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole, qui a renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt ...
L'Etat américain souhaite prendre une participation de 10% au capital d'Intel et le géant informatique en difficulté a accepté, a déclaré Donald Trump vendredi. Intel a refusé de commenter. Washington est en discussions avec Intel depuis mi-août pour une éventuelle ...
La Bourse de New York a terminé la semaine dans le vert vendredi, propulsée par les propos de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a posé les jalons pour un assouplissement monétaire aux Etats-Unis. Le Dow Jones (+1,89%) a battu ...
