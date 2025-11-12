Le groupe d'experts sur les vaccins des CDC américains se réunira les 4 et 5 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le comité consultatif sur les vaccins des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies doit se réunir les 4 et 5 décembre et pourrait voter sur les vaccins contre l'hépatite B, selon un avis publié mercredi dans le registre fédéral.
