Le groupe d'experts sur les vaccins des CDC américains se réunira les 4 et 5 décembre

Le comité consultatif sur les vaccins des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies doit se réunir les 4 et 5 décembre et pourrait voter sur les vaccins contre l'hépatite B, selon un avis publié mercredi dans le registre fédéral.