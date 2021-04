Le groupe Cyrus met un nouveau CGP dans son escarcelle

(NEWSManagers.com) - Nouvelle opération de croissance externe pour le groupe Cyrus. Ce dernier annonce avoir fait l' acquisition de la société de gestion Financière Conseil qui gère actuellement 350 millions d' euros d' encours. Basée à Angers et présente à Nantes et Le Mans, Financière Conseil compte 28 salariés dont huit ingénieurs patrimoniaux. Spécialiste de la gestion patrimoniale du chef d' entreprise, elle accompagne également les experts-comptables dans le développement des missions de conseils dans leur cabinet (hotline patrimoniale, informations, formations, conventions, audits, suivis et partage des informations clients), indique un communiqué.

L' acquisition de la société de gestion présidée par Jean-Paul Huneau permet au groupe Cyrus de franchir la barre des cinq milliards d' euros d' actifs sous gestion (5,35 milliards d'euros) pour 240 salariés.

Cyrus Conseil compte désormais 19 bureaux sur l'ensemble du territoire.