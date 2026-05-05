Le groupe Crystal et Neuberger scellent un accord de distribution stratégique

(AOF) - Le groupe Crystal, acteur indépendant de la gestion de patrimoine en France, a conclu avec Neuberger un accord de distribution du fonds NB Private Equity Open Access Fund ("Open Access"). Ce fonds sera disponible dans Smart Private Assets, marketplace récemment créée par Crystal proposant des actifs non cotés à destination des professionnels du patrimoine.

Cette marketplace est conçue pour offrir aux professionnels du patrimoine un accès simplifié à une sélection de fonds en private equity, dette privée et infrastructures, gérés par des sociétés de gestion internationales de premier plan. Elle permet de construire des allocations sur mesure ou de s'appuyer sur des allocations types adaptées aux objectifs patrimoniaux des investisseurs. Les fonds en actifs non cotés sont distribués dans le cadre d'un compte-titres, notamment Murano Titres.

Lancé en juin 2025, Open Access est un fonds ELTIF qui vise à rendre le private equity plus accessible aux investisseurs particuliers de l'Union européenne. Il prévoit des possibilités de rachat structurées et à échéances régulières, avec un investissement minimum de 10 000 euros pour la plupart des classes d'actions.

Le fonds a déjà co-investi dans 32 transactions aux côtés de 30 gérants de private equity de premier plan, offrant aux investisseurs actuels et futurs un portefeuille diversifié qui illustre la capacité de Neuberger à déployer efficacement les capitaux confiés. Le portefeuille cible principalement des opérations en Europe et aux Etats-Unis, avec une diversification sectorielle et par millésime.

"La conclusion de cet accord de distribution avec Neuberger s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement sur les marchés privés. En intégrant le fonds NB Private Equity Open Access Fund à Smart Private Assets, nous renforçons la profondeur et la cohérence de notre offre sur cette typologie d'actifs. Notre objectif est de proposer à nos clients et partenaires un cadre d'investissement toujours plus structuré, sélectif et lisible, leur permettant d'aborder cette classe d'actifs avec un niveau d'exigence à la hauteur de leurs attentes", a déclaré Jean-Maximilien Vancayezeele, président du groupe Crystal.

Neuberger est une société de gestion indépendante détenue par ses salariés et gérant 567 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 150 MdsUSD d'engagements sur les marchés privés. Neuberger s'appuie sur plus de 35 ans d'expérience sur les actifs privés et propose une large gamme de stratégies pour le compte d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels dans le monde entier.