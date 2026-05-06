Le groupe Crystal enrichit sa marketplace avec le fonds ELTIF de Goldman Sachs

(AOF) - Le groupe Crystal, acteur indépendant de la gestion de patrimoine en France, a conclu avec Goldman Sachs Asset Management un accord de distribution du fonds G-European Credit ELTIF. Ce fonds sera disponible dans Smart Private Assets, marketplace récemment créée par Crystal proposant des actifs non cotés à destination des professionnels du patrimoine.

Ce fonds se concentrera principalement sur des investissements de dette privée senior garantie de premier rang, qui se situent au-dessus des capitaux propres dans la structure du capital, et incluent des protections visant à atténuer le risque de perte.

"A travers ce partenariat avec Goldman Sachs, nous renforçons notre capacité à proposer à nos clients et partenaires des solutions adaptées aux nouvelles exigences de l'investissement patrimonial. L'intégration du fonds G-European Credit ELTIF au sein de Smart Private Assets vient enrichir une offre pensée pour faciliter l'accès aux actifs non cotés et accompagner la construction d'allocations plus diversifiées. Notre priorité demeure inchangée : mettre à disposition des solutions rigoureusement sélectionnées, au service d'une vision patrimoniale de long terme", a déclaré Jean-Maximilien Vancayezeele, président du groupe Crystal.

Smart Private Assets est la marketplace d'actifs non cotés du groupe Crystal, conçue pour offrir aux professionnels du patrimoine un accès simplifié à une sélection de fonds en private equity, dette privée et infrastructures, gérés par des sociétés de gestion internationales de premier plan. Elle permet de construire des allocations sur mesure ou de s'appuyer sur des allocations types adaptées aux objectifs patrimoniaux des investisseurs.

Ces fonds sont accessibles notamment au travers de Murano Titres.