Le groupe CME lancera le trading de contrats à terme et d'options sur cryptomonnaies 24h/24 et 7j/7 début 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CME Group CME.O prévoit d'offrir un trading 24 heures sur 24 pour les contrats à terme et les options sur cryptomonnaies à partir de début 2026 afin de répondre à la demande croissante des clients.

Le poids lourd des échanges de produits dérivés a déclaré jeudi que les contrats à terme et les options sur cryptomonnaies seraient négociés en continu sur la plateforme du CME à partir de l'année prochaine, avec au moins une période de maintenance hebdomadaire de deux heures pendant le week-end.

Initialement considérée comme une classe d'actifs spéculative, la cryptomonnaie est en train de devenir un élément clé des portefeuilles des investisseurs et s'intègre de plus en plus à la finance traditionnelle.

"Bien que tous les marchés ne se prêtent pas à un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la demande des clients pour le négoce des cryptomonnaies 24 heures sur 24 a augmenté, car les acteurs du marché doivent gérer leurs risques tous les jours de la semaine", a déclaré Tim McCourt, responsable mondial des actions, des changes et des produits alternatifs chez CME.

La décision du CME de rendre les opérations sur cryptomonnaies disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, est soumise à un examen réglementaire.

La capitalisation boursière du secteur des cryptomonnaies a également dépassé les 4 000 milliards de dollars cette année, grâce à une Maison Blanche favorable aux cryptomonnaies et à l'augmentation des flux institutionnels vers les actifs numériques.

Le CME a également connu une année record sur le front des dérivés cryptographiques, avec un intérêt notionnel ouvert record de 39 milliards de dollars le 18 septembre, tandis que le volume quotidien moyen des cryptomonnaies a plus que triplé pour atteindre le chiffre record de 411 000 contrats en août.

La société basée à Chicago a hébergé le trading de contrats à terme sur le bitcoin depuis 2017, ce qui en fait l'une des premières grandes bourses à le faire, aux côtés de son rival Cboe CBOE.Z .

Au cours des derniers mois, CME a cherché à élargir son offre de dérivés cryptographiques en déployant des contrats à terme liés à solana et XRP , car elle cherche à exploiter l'intérêt croissant pour les jetons autres que le bitcoin et l'éther.