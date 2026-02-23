 Aller au contenu principal
Le groupe CME enquête sur les retards dans l'entrée des ordres et les données de marché
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CME Group CME.O a déclaré lundi que son centre de commande mondial était au courant d'un problème causant des retards dans l'entrée des ordres et des données de marché, et que son équipe d'assistance enquêtait actuellement sur la question.

Valeurs associées

Argent
87,29 USD Six - Forex 1 +3,07%
CME GROUP RG-A
310,4300 USD NASDAQ +0,76%
Or
5 214,92 USD Six - Forex 1 +2,17%
Platine
2 143,00 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

