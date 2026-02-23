Le groupe CME enquête sur les retards dans l'entrée des ordres et les données de marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
CME Group CME.O a déclaré lundi que son centre de commande mondial était au courant d'un problème causant des retards dans l'entrée des ordres et des données de marché, et que son équipe d'assistance enquêtait actuellement sur la question.
