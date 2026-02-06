Le groupe CME déclare que le retard dans les règlements pour les métaux a été résolu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)
Le CME Group a déclaré vendredi qu'il avait résolu un problème qui avait retardé la publication des règlements pour les métaux plus tôt dans la journée, selon une mise à jour sur son site web.
L'opérateur boursier avait précédemment signalé un retard dans la publication des règlements pour les métaux, indiquant que ses équipes de support étaient mobilisées, mais n'avait pas fourni de détails sur la cause du problème.
Les règlements relatifs aux métaux sont suivis de près par les acteurs du marché, car ils sont utilisés pour la fixation des prix, l'établissement des marges et l'évaluation des marchés physiques et dérivés. En novembre, les marchés mondiaux des contrats à terme ont été perturbés pendant plusieurs heures après que le CME Group, le plus grand opérateur boursier du monde, a subi l'une de ses plus longues pannes depuis des années, interrompant les transactions sur les actions, les obligations, les matières premières et les devises.
CME est le plus grand opérateur boursier en termes de valeur marchande et affirme qu'il offre la plus large gamme de produits de référence, couvrant les taux, les actions, les métaux, l'énergie, les cryptocurrencies et l'agriculture.
