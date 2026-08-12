Le groupe chinois WH Group enregistre sa plus forte baisse depuis 16 mois, alors que sa filiale Smithfield Foods revoit à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** L'action WH Group 0288.HK recule de 5,8% à 7,685 HK$, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis avril 2025
** Le titre atteint son plus bas niveau depuis le 7 août
** Smithfield Foods Inc SFD.O , filiale du groupe chinois de production porcine, a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel total et de résultat d’exploitation ajusté, invoquant des difficultés persistantes, notamment la prudence des consommateurs en matière de dépenses et la hausse des coûts des intrants
** Smithfield Foods prévoit que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 restera globalement stable, alors que les prévisions antérieures tablaient sur une croissance à un chiffre faible
** Depuis le début de l’année, l’action WH a reculé de 10,4%, tandis que l’indice de référence Hang Seng .HSI a perdu 1,1%
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