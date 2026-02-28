 Aller au contenu principal
Le groupe Cathay suspend ses activités au Moyen-Orient après qu'Israël et les États-Unis ont frappé l'Iran
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 15:41

La compagnie aérienne Cathay Group, basée à Hong Kong, a annoncé samedi qu'elle avait suspendu toutes ses opérations au Moyen-Orient, invoquant les tensions dans la région après qu'Israël et les États-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran.

La suspension affecte les vols de passagers à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad, ainsi que les services de fret opérant à l'aéroport international Al Maktoum de Dubaï, a déclaré la société mère de Cathay Pacific Airways 0293.HK dans un communiqué.

Les vols passant habituellement au-dessus de la zone touchée sont déroutés, a ajouté la compagnie.

