Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Groupe Casino annonce une émission obligataire et une offre de rachat d'obligations Reuters • 14/12/2020 à 08:52









14 décembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA CASP.PA : * LE GROUPE CASINO ANNONCE UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE ET UNE OFFRE DE RACHAT D'OBLIGATIONS * L'OFFRE DE RACHAT, D'UN MONTANT MAXIMUM DE 1,2 MILLIARD D'EUROS PORTERA SUR LES OBLIGATIONS CASINO NON SÉCURISÉES DE MATURITÉS 2021, 2022, 2023, 2024 ET 2025 * LES NOUVELLES OBLIGATIONS INCLURONT LES MÊMES RESTRICTIONS DE DIVIDENDES QUE LES FINANCEMENTS LEVÉS EN NOVEMBRE 2019 * LE VERSEMENT DE DIVIDENDES NE SERA LIBRE QU'À CONDITION QUE LE RATIO DE LEVIER SOIT INFÉRIEUR À 3,5X POST-PAIEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +1.84% RALLYE Euronext Paris +2.31%