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Le groupe Casino annonce l'acquisition par BNP Paribas de FLOA
information fournie par Reuters27/07/2021 à 18:48

27 juillet (Reuters) - CASINO CASP.PA :

* BNP PARIBAS, LE GROUPE CASINO ET CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE DE LA CESSION DE FLOA À BNP PARIBAS PAR LE GROUPE CASINO ET CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE, ET DE LA MISE EN PLACE D'UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LES GROUPES BNP PARIBAS ET CASINO

* ACQUISITION PAR BNP PARIBAS DE TOUTES LES ACTIONS EN CIRCULATION DE FLOA POUR UN MONTANT TOTAL DE 258 MILLIONS D'EURO

* LE PRODUIT DE LA VENTE SERA RÉPARTI À PARTS ÉGALES ENTRE LE GROUPE CASINO ET LA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL, SOIT 129 MILLIONS D'EUROS POUR CHACUNE DES SOCIÉTÉS

* LE PRIX DE CESSION POUR 100% DU CAPITAL DE FLOA, DONT LES FONDS PROPRES S'ÉLEVAIENT À 184 MILLIONS D'EUROS À FIN 2020, S'ÉTABLIRAIT À 258 MILLIONS D'EUROS

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES PROCHAINS TRIMESTRES, SOUS RÉSERVE DE L'OBTENTION DES AUTORISATIONS REQUISES, NOTAMMENT CELLES DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE FRANÇAISE ET DE LA BCE

* LE GROUPE BNP PARIBAS, DEVIENDRAIT LE FOURNISSEUR ET LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION, DONT DES SOLUTIONS DE PAIEMENT FRACTIONNÉ DES CLIENTS DU GROUPE CASINO

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA

(Gdansk Newsroom)

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