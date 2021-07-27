Le groupe Casino annonce l'acquisition par BNP Paribas de FLOA
information fournie par Reuters27/07/2021 à 18:48
27 juillet (Reuters) - CASINO CASP.PA :
* BNP PARIBAS, LE GROUPE CASINO ET CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE DE LA CESSION DE FLOA À BNP PARIBAS PAR LE GROUPE CASINO ET CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE, ET DE LA MISE EN PLACE D'UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LES GROUPES BNP PARIBAS ET CASINO
* ACQUISITION PAR BNP PARIBAS DE TOUTES LES ACTIONS EN CIRCULATION DE FLOA POUR UN MONTANT TOTAL DE 258 MILLIONS D'EURO
* LE PRODUIT DE LA VENTE SERA RÉPARTI À PARTS ÉGALES ENTRE LE GROUPE CASINO ET LA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL, SOIT 129 MILLIONS D'EUROS POUR CHACUNE DES SOCIÉTÉS
* LE PRIX DE CESSION POUR 100% DU CAPITAL DE FLOA, DONT LES FONDS PROPRES S'ÉLEVAIENT À 184 MILLIONS D'EUROS À FIN 2020, S'ÉTABLIRAIT À 258 MILLIONS D'EUROS
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES PROCHAINS TRIMESTRES, SOUS RÉSERVE DE L'OBTENTION DES AUTORISATIONS REQUISES, NOTAMMENT CELLES DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE FRANÇAISE ET DE LA BCE
* LE GROUPE BNP PARIBAS, DEVIENDRAIT LE FOURNISSEUR ET LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION, DONT DES SOLUTIONS DE PAIEMENT FRACTIONNÉ DES CLIENTS DU GROUPE CASINO
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA
(Gdansk Newsroom)
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