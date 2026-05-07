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Le groupe Carso va racheter 5% supplémentaires du gisement pétrolier de Zama, au Mexique, à Harbour Energy
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 03:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du dossier)

Le groupe mexicain Grupo Carso

GCARSOA1.MX a annoncé mercredi avoir signé un accord contraignant avec Harbour Energy HBR.L en vue d'acquérir, par l'intermédiaire d'une filiale, une participation supplémentaire de 5% dans le champ pétrolier de Zama, dans le golfe du Mexique, pour un montant de 75,25 millions de dollars.

Voici quelques détails:

* Une fois la transaction finalisée, Grupo Carso détiendra, par l'intermédiaire de sa filiale Zamajal, une participation d'environ 17,84% dans Zama, a-t-il indiqué dans un document déposé auprès de la Bourse mexicaine.

* Harbour Energy détiendra 27,26% et Talos Energy < TALO.N> 4,47%, tandis que la compagnie pétrolière publique Pemex conservera le contrôle majoritaire avec 50,43%, a précisé la société.

* Le produit de la vente sera principalement utilisé pour le développement de champs pétroliers, tandis que la conclusion de l'accord est soumise à l'obtention des autorisations gouvernementales et réglementaires nécessaires.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GRUPO CARSO N-A1
7,0500 USD OTCBB -12,53%
Gaz naturel
2,79 USD NYMEX 0,00%
HARBOUR ENER
279,000 GBX LSE -4,97%
Pétrole Brent
101,73 USD Ice Europ -0,23%
Pétrole WTI
95,70 USD Ice Europ -0,57%
TALOS ENERGY
15,040 USD NYSE -5,59%
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