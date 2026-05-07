Le groupe Carso va racheter 5% supplémentaires du gisement pétrolier de Zama, au Mexique, à Harbour Energy

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Le groupe mexicain Grupo Carso

GCARSOA1.MX a annoncé mercredi avoir signé un accord contraignant avec Harbour Energy HBR.L en vue d'acquérir, par l'intermédiaire d'une filiale, une participation supplémentaire de 5% dans le champ pétrolier de Zama, dans le golfe du Mexique, pour un montant de 75,25 millions de dollars.

Voici quelques détails:

* Une fois la transaction finalisée, Grupo Carso détiendra, par l'intermédiaire de sa filiale Zamajal, une participation d'environ 17,84% dans Zama, a-t-il indiqué dans un document déposé auprès de la Bourse mexicaine.

* Harbour Energy détiendra 27,26% et Talos Energy < TALO.N> 4,47%, tandis que la compagnie pétrolière publique Pemex conservera le contrôle majoritaire avec 50,43%, a précisé la société.

* Le produit de la vente sera principalement utilisé pour le développement de champs pétroliers, tandis que la conclusion de l'accord est soumise à l'obtention des autorisations gouvernementales et réglementaires nécessaires.