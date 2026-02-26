Le groupe Carlyle souhaite lever plus de 200 milliards de dollars d'ici à 2028

La société d'investissement Carlyle

CG.O prévoit de lever au moins 200 milliards de dollars d'ici 2028, un rythme plus rapide que les trois années précédentes, et d'augmenter ses bénéfices en gérant cet argent, a déclaré la société jeudi.

Ces perspectives interviennent alors que la chute brutale des valeurs logicielles ce mois-ci, motivée par les craintes de perturbation de l'IA, s'est répercutée sur d'autres secteurs, notamment les gestionnaires d'actifs , en raison des inquiétudes concernant la qualité du crédit et l'exposition au secteur de la technologie.

Le directeur général Harvey Schwartz s'est efforcé de redresser Carlyle, qui gère environ 477 milliards de dollars, après que la société a connu quelques années difficiles liées à un ralentissement de l'ensemble du secteur et à une lutte de succession interne.

Trois ans après avoir rejoint la société, Harvey Schwartz, ancien cadre de Goldman Sachs, a déclaré dans un communiqué qu'il avait "systématiquement remodelé" la société.

L'objectif de 200 milliards de dollars de flux entrants représenterait un bond par rapport aux 158 milliards de dollars levés par la société entre 2023 et 2025.

Carlyle était largement considéré comme étant à la traîne de ses rivaux tels que Blackstone BX.N , Apollo APO.N et KKR

KKR.N depuis quelques années lorsque Schwartz a pris ses fonctions, luttant pour obtenir davantage d'actifs susceptibles de générer des frais de gestion.

Les fusions et acquisitions ont rebondi à la fin de l'année dernière, après un ralentissement prolongé, grâce à la baisse des taux d'intérêt qui a rendu le financement des transactions moins onéreux. L'apaisement des inquiétudes concernant la politique commerciale des États-Unis a également suscité l'espoir, chez les gestionnaires d'actifs, qu'une activité plus soutenue soutiendrait les sorties.

Le dernier rapport sur les bénéfices de Carlyle , publié au début du mois, a légèrement dépassé les attentes des analystes grâce aux revenus des transactions de sa branche de capital-investissement et aux gains de ses activités de crédit et secondaires.

Carlyle vise désormais 1,9 milliard de dollars de revenus liés aux commissions en 2028 , ce qui peut fournir aux gestionnaires de fonds un revenu stable lorsque les marchés sont turbulents. Ce chiffre a atteint 1,2 milliard de dollars en 2025.

Le bénéfice distribué par action ordinaire, un indicateur étroitement surveillé, devrait désormais atteindre plus de 6 dollars par action en 2028, contre 4,02 dollars en 2025.

"Nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ou dépasser chacun de ces objectifs", a déclaré Justin Plouffe, directeur financier.

Carlyle a également approuvé une autorisation de rachat de 2 milliards de dollars.