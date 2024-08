Le groupe Canal + et Paramount + prolongent et renforcent leur partenariat

(AOF) - Paramount+, le service de streaming premium de Paramount Global et le groupe Canal+ ont annoncé ce mercredi la prolongation et le renforcement de leur partenariat en France. Cet accord permet à tous les abonnés Canal+, depuis le 20 août, d’accéder à Paramount+ quelle que soit leur offre et sans surcoût.

La prolongation de ce partenariat permet au à la chaîne cryptée de poursuivre la distribution de toutes les chaînes de télévision payante de Paramount (MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central).

ll lui permet également de continuer à acquérir les contenus premium en exclusivité pour ses chaînes et services. Le groupe Canal+ proposera les films Paramount en première exclusivité 6 mois après leur sortie en salles en France, conformément à la chronologie des médias.