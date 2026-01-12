 Aller au contenu principal
Le groupe britannique JD Sports lance le commerce basé sur l'IA sur le marché clé des États-Unis
12/01/2026

Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion JD.L a déclaré lundi que les clients aux États-Unis, son plus grand marché, pourront utiliser des plateformes d'IA pour rechercher et acheter ses produits.

Aux États-Unis, le groupe vend ses produits dans plus de 2 500 magasins sous les marques JD, DTLR, Shoe Palace et Hibbett, ainsi qu'en ligne. Il réalise plus de 40 % de ses ventes mondiales aux États-Unis.

En commençant par Copilot de Microsoft ( MSFT.O ) et en l'étendant plus tard à Gemini de Google ( GOOGL.O ) et à ChatGPT d'OpenAI, les clients américains pourront trouver et acheter des chaussures de sport, des vêtements et des accessoires auprès de JD en utilisant les plateformes d'intelligence artificielle.

JD a déclaré avoir conclu un partenariat avec commercetools, un fournisseur de plateforme de commerce numérique, et la société d'infrastructure financière Stripe pour fournir le service qui relie les recherches basées sur l'IA à la caisse et aux paiements sécurisés.

"L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans la nouvelle ère des achats en ligne et permet à JD d'être à l'avant-garde de l'adoption de l'IA par le secteur mondial de la vente au détail", a déclaré Jetan Chowk, directeur de la technologie et de la transformation de JD.

JD devrait publier une mise à jour commerciale pour le trimestre de Noël le 21 janvier.

En novembre, il a prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes du marché, déclarant qu'il était conscient de la faiblesse des indicateurs économiques et des indicateurs de consommation dans ses pays clés.

Les actions de JD étaient en hausse de 1,2 %, limitant les pertes subies au cours de l'année dernière à 11,8 %.

