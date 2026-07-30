Le groupe britannique IG Group mise gros sur les marchés de prédiction américains avec un accord de 1,3 milliard de dollars conclu avec Underdog

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* Underdog est évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, plus environ 200 millions de dollars d'earn-out

* IG reprendra environ 160 millions de dollars de la dette d'Underdog à la clôture de la transaction

* Le chiffre d'affaires d'IG au premier semestre a progressé de 18 %, tandis que son résultat opérationnel a augmenté de 4 %

Le groupe britannique IG IGG.L a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Underdog, opérateur américain spécialisé dans les paris sportifs quotidiens et les marchés de prédiction, pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain du trading de détail, en pleine croissance.

L'opération comprend une contrepartie initiale basée sur une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard de dollars et une clause d'earn-out d'environ 200 millions de dollars pour les actionnaires d'Underdog, a précisé IG.

"L’acquisition d’Underdog positionne IG comme un leader sur les marchés de prédiction américains, l’un des secteurs les plus prometteurs à la croisée du trading et du divertissement, et accélère notre croissance sur le marché du trading de détail le plus vaste et le plus dynamique au monde", a déclaré Breon Corcoran, directeur général d’IG. Les marchés de prédiction, qui permettent aux utilisateurs de négocier des contrats liés à des résultats du monde réel, ont connu une croissance rapide aux États-Unis, bien que le secteur ait également fait l’objet d’une surveillance étroite de la part des législateurs et des régulateurs. IG a indiqué que cette acquisition, associée à un projet de transfert de siège social , marquait l’aboutissement d’une revue stratégique lancée par la société en mars.

IG a également suspendu son programme de rachat d’actions, qu’elle prévoit de reprendre en 2027 sous réserve de la finalisation de son transfert de siège social à Jersey, de l’évolution du cours de l’action et d’autres besoins en capitaux.

Concernant l’opération Underdog, la valeur initiale des capitaux propres devrait s’élever à environ 963 millions de dollars, à régler au moyen d’environ 24,1 millions de nouvelles actions IG et d’environ 380 millions de dollars en espèces, tandis qu’IG remboursera également environ 160 millions de dollars de dette d’Underdog à la finalisation de l’opération.

IG, qui propose des opérations sur contrats sur différence (CFD), des actions et des cryptomonnaies, a déclaré que cette opération devrait avoir un impact globalement neutre sur le bénéfice par action ajusté la première année et générer une croissance à deux chiffres d’ici la troisième année.

Par ailleurs, le groupe a annoncé une hausse de 18 % de son chiffre d’affaires total au premier semestre, à 642,8 millions de livres sterling, et une augmentation de 4 % de son résultat opérationnel, à 282 millions de livres sterling. Il a également indiqué s’attendre à des résultats annuels conformes aux prévisions du marché.

Jeudi, l’action IG Group a clôturé en hausse de 1 % à 17,06 livres sterling.