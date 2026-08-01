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L’AS Saint-Etienne bat un record en Ligue 2
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 16:45
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L’AS Saint-Etienne bat un record en Ligue 2

L’AS Saint-Etienne bat un record en Ligue 2

La définition de la fidélité. Après avoir manqué de remonter dans l’élite, l ‘AS Saint-Etienne rempile pour une nouvelle pige en Ligue 2. Déprimant ? Peut-être, n’empêche que le public des Verts a prouvé qu’il ne laisserait pas son équipe toute seule au purgatoire.

Ce samedi, la direction du club forézien a ainsi annoncé que le nombre d’abonnements vendus avait dépassé la barre record des 20 307, établie en 2023. Trois ans plus tard, le chiffre est monté à 20 600, sur un total de 42 000 places à Geoffroy-Guichard.…

Par Julien DUEZ pour SOFOOT.com

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