Le groupe britannique IG envisage de créer une société holding à Jersey alors que son examen stratégique se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le groupe britannique IG Group IGG.L a proposé mercredi de créer une nouvelle société holding à Jersey, alors que la plateforme de trading en ligne poursuit sa refonte stratégique visant à créer de la valeur pour ses actionnaires.

Le projet de cette société du FTSE 100 à Jersey reflète une réorientation plus large de ses activités, qui s’éloignent de ses racines britanniques, environ deux tiers de son chiffre d’affaires étant désormais générés hors du Royaume-Uni.

Les sociétés financières cotées à Londres recherchent de plus en plus de flexibilité structurelle pour poursuivre leur croissance sur des marchés mondiaux en constante évolution, remodelés par les nouvelles technologies de trading.

IG a également enregistré une hausse de 18 % de son chiffre d’affaires au premier semestre par rapport à l’année précédente, le nombre de clients actifs ayant augmenté d’environ 66 % selon les chiffres publiés.