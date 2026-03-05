Le groupe britannique Frasers révèle une participation de 6 % dans le fabricant de chaussures en difficulté Puma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le distributeur britannique de vêtements de sport et de mode Frasers FRAS.L , détenu par le milliardaire Mike Ashley, possède une participation de près de 6% dans la marque allemande de vêtements de sport Puma PUMG.DE , selon un document déposé jeudi.

Les actions de Puma étaient en hausse de 5% à 1117 GMT, tandis que les actions de Frasers n'étaient que marginalement en hausse.

Frasers deviendra le deuxième actionnaire de Puma, selon les données du LSEG.La divulgation de la participation intervient plus d'un mois après que la plus grande marque chinoise de vêtements de sport, Anta Sports Products 2020.HK , a accepté d'acheter une participation de 29 % dans Puma pour 1,5 milliard d'euros (1,74 milliard de dollars).

La société allemande, qui a suspendu son dividende annuel la semaine dernière en raison de pertes annuelles, est à la traîne de ses pairs Nike NKE.N et Adidas ADSGn.DE .

Frasers n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

(1 dollar = 0,8612 euro)