Le groupe britannique de télévision payante Sky devrait supprimer environ 600 emplois

Sky, le groupe britannique de télévision payante détenu par Comcast CMCSA.O , va supprimer environ 600 emplois à l'issue d'une période d'investissement de trois ans dans ses produits et ses plateformes, a indiqué mardi une personne au fait du dossier.

L'entreprise se concentrera désormais sur l'amélioration de la rapidité, de la simplicité et de la fiabilité de ses services, a précisé cette personne.

"En regardant vers l'avenir, nous changeons notre approche pour apporter aux clients la prochaine génération d'expérience en investissant dans un service numérique d'abord, un contenu imbattable et une performance encore meilleure de nos produits", a déclaré un porte-parole de Sky dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Sky, qui emploie environ 23 000 personnes en Grande-Bretagne, vend désormais plus de 90 % de ses abonnements télévisuels sur ses plateformes Internet, telles que Sky Stream et son produit de télévision connectée Sky Glass, plutôt que sur son service par satellite.

Environ 900 postes seront touchés par les changements, et environ 600 personnes quitteront l'entreprise, a indiqué cette personne.

Cela représente environ 2,5 % des effectifs.