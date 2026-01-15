Le groupe BRC bondit après avoir dégagé un bénéfice au troisième trimestre

14 janvier - ** Les actions de la banque d'investissement BRC Group RILY.O ont bondi de 35,41 % à 10,21 $ dans les échanges étendus

** RILY annonce un bénéfice par action ajusté de 2,91 $ pour le troisième trimestre, contre une perte ajustée de 9,39 $ par action pour la même période de l'année précédente

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 277,9 millions de dollars, contre 175,4 millions de dollars l'année précédente

** A la dernière clôture, RILY a augmenté de 67,5% au cours des 12 derniers mois